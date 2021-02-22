На Донетчине суд вынес приговор мужчине, изнасиловавшему 19 детей

В Славянске Донецкой области серийного насильника несовершеннолетних осудили на 15 лет лишения свободы. Жертвами преступника стали 19 детей.

Мужчину также обязали выплатить пострадавшим 250 тысяч гривен за моральный ущерб. Об этом сообщили на странице Донецкой областной прокуратуры в Facebook.

Следствие установило, что злоумышленник обустроил в частном доме в Славянске студию, где создавал порнографические материалы с участием несовершеннолетних. После мужчина распространял ролики в интернете.

Для создания контента он развращал и насиловал детей, угрожая им расправой. Это продолжалось с 2008 по 2017 год.

Суд признал 58-летнего мужчину виновным в содержании мест разврата, изнасиловании и растлении малолетних и несовершеннолетних детей, а также создании изображений порнографического характера с их участием.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове будут судить псевдопастора, подозреваемого в 11 изнасилованиях детей. Первые факты растления датируются 2005 годом.