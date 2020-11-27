На Донетчине солдат избил и поджег своего сослуживца

В Донецкой области задержали украинского военнослужащего, который избил сослуживца, облил его горючей жидкостью и поджег, а также забрал его деньги.

Солдат одной из воинских частей задержан военной прокуратурой Донецкого гарнизона, сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

Мужчина подозревается в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности, а также в разбое (ч. 2 ст. 406 и ч. 1 ст. 187 УК).

Потерпевшего доставили в Центральную городскую больницу города Торецк с закрытой черепно-мозговой травмой и ожогами правой ноги.

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве в здании президиума Национальной академии аграрных наук обнаружили тайник с большим количеством оружия, боеприпасов и взрывчатки.