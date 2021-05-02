На Донетчине пьяный водитель сбил полицейского. Фото

В Донецкой области водитель автомобиля, которого правоохранители остановили за нарушение ПДД, попытался скрыться и сбил полицейского.

Как сообщается на сайте ГУНП Донетчины, инцидент произошел 2 мая в Доброполье (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

По данным правоохранителей, у 39-летнего водителя Daewoo Lanos были признаки алкогольного опьянения, однако мужчина отказался проходить тест на алкоголь. Позднее в его крови было обнаружено 2,9 промилле.

"Полицейские остановили автомобиль и установили, что водитель имел признаки алкогольного опьянения. Ему было предложено пройти медицинский осмотр в установленном порядке, но нарушитель сел в автомобиль и попытался уехать с места происшествия. При этом он зацепил полицейского, который получил телесные повреждения", – сказано в сообщении.

Водителя задержали, открыто уголовное производство по части 2 статьи 345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) УК. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Также составлен протокол по статье 130 (управление транспортным средством лицами, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Вишневом Киевской области пьяный водитель Volkswagen врезался в Nissan, в котором находилась семья из трех человек.