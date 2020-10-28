На Донетчине пьяный мужчина 500 раз ударил ножом друга из-за "кражи"

В Донецкой области 69-летнего жителя Бахмута арестовали по подозрению в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, инцидент произошел 25 октября в квартире подозреваемого, где он с другом распивали спиртные напитки.

"Между ними возникла ссора, во время которой хозяин обвинил потерпевшего в краже собственного имущества. Злоумышленник повалил мужчину на пол, и, используя кухонный нож, нанес ему более 500 ударов, из которых 35 – проникающие ранения в область грудной клетки, брюшной полости и головы. После совершенного преступления нападавший ушел отдыхать, а 50-летний пострадавший от полученных травм скончался", – сказано в сообщении.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до пятнадцати лет.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Одессе местный житель убил знакомого и спрятал его тело на балконе своей квартиры. Полицейские нашли труп, услышав запах.