На Донетчине полицейский погиб в ДТП по дороге домой: у него остался 8-летний сын

Вблизи города Лиман Донецкой области 30-летний капитан полиции Константин Колесников погиб в ДТП. Авария произошла 12 марта, когда полицейский на автомобиле возвращался домой в Славянск.

Столкновение произошло из-за машины, которая выехала на встречную полосу, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины. У мужчины остался 8-летний сын.

"Увидев перед собой авто, которое выехало на встречную полосу, Константин Колесников пытался избежать столкновения, однако аварии избежать не удалось. Полицейский погиб на месте. Водитель другого авто не пострадала", – говорится в сообщении.

Сотрудник отдела полиции №4 в Славянске Краматорского районного управления полиции посвятил службе в органах внутренних дел девять лет жизни.

"Рядом с нами нес службу принципиальный полицейский, требователен как к себе, так и к другим. Константин Колесников – переселенец, в 2014 году остался верен присяге и уехал из временно оккупированного Донецка. Является участником боевых действий, он прошел Дебальцево", – отметили в полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на Донбассе в результате снайперского огня со стороны вооруженных формирований России 12 марта погиб украинский военнослужащий.