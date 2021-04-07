На Донетчине подростки поиздевалась над 14-летней девочкой: избили и заставили голой плавать в озере

В Торецке Донецкой области 14-летняя школьница вместе с подругами поиздевалась над своей одноклассницей, на которую держала обиду. Инцидент произошел в воскресенье, 4 апреля.

Группа девушек пригласила потерпевшую к водоему, где злоумышленницы сначала оскорбляли девочку, а затем избили и заставили купаться обнаженной. Все, что происходило, они снимали на мобильный телефон, сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

Правонарушительницы опубликовали видеоролики с издевательствами в соцсетях, однако позже удалили их. 14-летняя пострадавшая в результате побоев получила ушибы лица и головы.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 126 УК Украины – побои и истязания, совершенные группой лиц. По делу продолжается досудебное расследование, полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, свидетелей и лиц, причастных к издевательствам над несовершеннолетней.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мелитополе Запорожской области студенты профессионального колледжа культуры и искусств издевались над своим сверстником, записывая видео в TikTok.