На Донетчине очередная школьница отравилась таблетками

В Доброполье Донецкой области расследуют факт отравления таблетками 15-летней школьницы. Девочка выпила их, чтобы не идти на учебу.

Утром школьница пожаловалась матери на плохое самочувствие, сообщили в пресс-службе полиции Донетчины. После она призналась, что приняла препарат из домашней аптечки с целью пропустить занятия.

Женщина попыталась сама оказать дочери первую помощь, но потом вызвала скорую. Пострадавшую госпитализировали в больницу и передали в руки медиков. Сейчас ее состояние стабильно, жизни школьницы ничто не угрожает.

Полиция начала проверку всех версий произошедшего. По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 15 ч.1 ст. 115 УК Украины с отметкой "попытка самоубийства".

Напомним, ранее таблетками отравились ученицы седьмого класса в Боярке на Киевщине, одна из них умерла. По версии следствия, к поступку девочек могло подтолкнуть видео с призывом выпить таблетки, опубликованное в одной из соцсетей.

После этого в Умани Черкасской области две ученицы восьмого класса употребили по 10 таблеток "Дротаверина". Они отрицали участие в опасной "игре" и объяснили, зачем выпили лекарство.

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