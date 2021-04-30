На Донетчине 9- и 12-летний мальчики напились самогона до бессознательного состояния
В Донецкой области мальчики 9 и 12 лет из села Яровая отравились суррогатом алкоголя.
Пострадавшие являются братьями, матери несовершеннолетних грозит административная ответственность. Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщила пресс-служба местного ГУ Национальной полиции на официальном сайте.
Информацию о происшествии копы получили около 17:00. Младшего мальчика без сознания лежащим на земле нашла прохожая, а старший смог дойти домой.
К 9-летнему вызвали скорую помощь. На место инцидента также приехали полицейские.
"Когда правоохранители связались с матерью ребенка, то узнали, что домой недавно вернулся ее старший 12-летний сын, который имел признаки сильного отравления", – сказано в сообщении.
Выяснилось, что во время прогулки вблизи кладбища ребята нашли пластиковую бутылку с прозрачной жидкостью (как позже оказалось – самогоном) и сделали несколько глотков.
Братьям оказали медицинскую помощь в детской больнице Славянска. Там пациентов осмотрели и сделали промывание желудка. Сейчас их жизни ничего не угрожает.
В отношении 33-летней матери будет составлен протокол по ст. 184 (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Обстоятельства отравления устанавливают правоохранители Лимана.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
21 апреля в Славянске (Донецкая область) умерли 6-летняя девочка и взрослый мужчина-гражданин США, а 24-летняя женщина попала в реанимацию в тяжелом состоянии. Пострадавшую семью нашли в квартире, где они проживали. Предварительная причина инцидента – отравление.
В Черниговской области 27 апреля в реанимацию из-за отравления грибами попали четверо детей из многодетной семьи.