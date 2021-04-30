На Донетчине 9- и 12-летний мальчики напились самогона до бессознательного состояния

В Донецкой области мальчики 9 и 12 лет из села Яровая отравились суррогатом алкоголя.

Пострадавшие являются братьями, матери несовершеннолетних грозит административная ответственность. Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщила пресс-служба местного ГУ Национальной полиции на официальном сайте.

Информацию о происшествии копы получили около 17:00. Младшего мальчика без сознания лежащим на земле нашла прохожая, а старший смог дойти домой.

К 9-летнему вызвали скорую помощь. На место инцидента также приехали полицейские.

"Когда правоохранители связались с матерью ребенка, то узнали, что домой недавно вернулся ее старший 12-летний сын, который имел признаки сильного отравления", – сказано в сообщении.

Выяснилось, что во время прогулки вблизи кладбища ребята нашли пластиковую бутылку с прозрачной жидкостью (как позже оказалось – самогоном) и сделали несколько глотков.

Братьям оказали медицинскую помощь в детской больнице Славянска. Там пациентов осмотрели и сделали промывание желудка. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

В отношении 33-летней матери будет составлен протокол по ст. 184 (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Обстоятельства отравления устанавливают правоохранители Лимана.

Как ранее писал OBOZREVATEL: