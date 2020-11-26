Под Мариуполем фура чудом зависла на мосту. Видео

В Донецкой области на трассе Мариуполь–Волноваха около 5 часов утра 26 ноября фура зацепила отбойник на дороге, едва не слетела с моста и чудом зависла на нем.

ДТП произошло неподалеку от населенного пункта Касьяновка, говорится на странице 0629.com.ua Новости Мариуполя в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Водитель автомобиля не пострадал. По информации пресс-офицера патрульной полиции в Донецкой области Ольги Артюховой, на него составлено два административных протокола по ст. 124 и ст. 139 – "Нарушение правил дорожного движения, которые привели к ДТП" и "Повреждение автомобильных дорог, улиц, дорожных сооружений", сообщил ресурс MRPL.CITY.

Скользкая дорога стала причиной еще одной аварии: в Киевской области, возле села Лютеж Вышгородского района, 24 ноября во время съемок фильма разбили эксклюзивный автомобиль – суперкар Lamborghini Huracan. Водитель разогнал машину примерно до 200 км/ч, однако не справился с управлением и врезался в деревья.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что в Черкасской области утром 24 ноября произошла авария с грузовиками, которые зажали между собой легковой автомобиль ЗАЗ VIDA. В результате ДТП погибли женщина и малолетний ребенок.

Трагедия случилась примерно в 08:00 на 545 км автодороги Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка в Уманском районе.