На Донбассе засекли огромное количество вооружения оккупантов

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе 4 апреля зафиксировала значительного количества вооружения оккупантов.

Перемещение заметили вблизи линии разграничения, сообщается на странице штаба ООС в Facebook. В то же время Россия активизировала пропаганду на региональном и международном уровнях.

Речь идет о якобы эскалации со стороны Вооруженных сил Украины.

"СММ ОБСЕ раз зафиксировало перемещения большого количества вооружения российско-оккупационных войск в непосредственной близости от линии разграничения. Одновременное наращивание пропаганды Российской Федерации, на региональном и международном уровнях, ведет к искусственному наращиванию общественного напряжения в регионе с одновременным распространением массива фейковой информации об эскалации ситуации со стороны Вооруженных сил Украины", – сказано в сообщении.

Помимо этого, участились случаи, когда оккупанты препятствуют передвижениям наблюдателей ОБСЕ, а также пытаются "глушить" их беспилотники.

"Такие действия вооруженных формирований Российской Федерации продолжают дестабилизировать обстановку вдоль всей линии разграничения. По поводу этих нарушений украинской стороной СЦКК направлено ноту на СММ ОБСЕ", – уточнили в штабе ООС.

В то же время на протяжение суток 4 апреля случаев нарушения режима прекращения огня не зафиксировано.

Как сообщал OBOZREVATEL, за двое суток в зоне ООС погибли два военнослужащих ВСУ Сергей Сулима и Андрей Горлатый. Один из них 3 апреля подорвался на минно-взрывном устройстве.