На Донбассе засекли несколько радиолокационных станций РФ: показаны спутниковые снимки

Международное волонтерское сообщество InformNapalm опубликовало спутниковые снимки из нескольких точек Донбасса, которые дают представление о масштабах развертывания на всей неподконтрольной территории российских радиолокационных станций.

Еще 24 февраля было показано изображение радара РФ "Каста-2Е1" на полигоне возле Бугаевки, который зафиксировал минибезпилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Используя предыдущие ее отчеты, волонтеры показали картографирование дополнительных таких позиций, которые базируются также на полигонах во временно оккупированных населенных пунктах Моспино, Фащевка, Розовка, передает "24 канал" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Эти радары наблюдения, вероятно, укомплектованы специалистами, у них часто наблюдается российские машины радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Возможно, их используют для выявления беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины и ОБСЕ", – говорится в сообщении.

Сначала InformNapalm продемонстрировала один радар "Каста-2Е1" возле Бугаевки на Луганщине. Полигон часто фигурирует в отчетах ОБСЕ из-за наличия там тяжелого вооружения, которое нарушает требования минских протоколов.

Такие радары не подпадают под Минские договоренности, по которым тяжелое вооружение калибра более 100 миллиметров должно быть отведено на 25 километров в соответствии с Меморандумом о Минске I от 19 сентября 2014 года.

Однако освобождение от иностранного военного присутствия является ключевым требованием Минска II, и комплекс "Каста-2Е1" это нарушает, учитывая его российское происхождение. Это также касается других, приведенных ниже.

Аэродром вблизи города Моспино на Донетчине является одним из самых известных мест радиолокационного наблюдения в неподконтрольных Украины районах. На его территории созданы защитные зоны, где военные машины в камуфляжных сетях можно наблюдать на общедоступных спутниковых ресурсах, например Google Earth.

Самый ранний отчет миссии ОБСЕ о радиолокационной активности вблизи Моспино датированный 19 января 2018 года. В нем говорится о наличии РС П-15 или П-19. Это достаточно близко к времени, когда местность впервые стала заметно активной на спутниковых снимках в октябре 2017-го.

В другом ежедневном отчете ОБСЕ говорилось о наблюдении за тремя системами радиоэлектронной борьбы – "Житель", "Синица", комплекс "Мир-КУ". Активный радиолокатор П-19 есть и вблизи села Вербовая Балка.

В двух отдельных случаях в феврале и марте 2019 года СММ ОБСЕ сообщала о наблюдении за радиолокатором П-19 на вершине террикона возле города Фащевка на Луганщине.

Четко демонстрируют эту позицию спутниковые снимки Google, датированные апрелем и июнем 2018 года. Это система на шасси КамАЗа с радаром, расположенным позади. Волонтеры подчеркивают, что по фото это должна быть "Каста-2Е1", а не П-19. Однако не понятно, та самая ли это система, которую наблюдала миссия ОБСЕ.

8 августа 2018 года СММ ОБСЕ сообщила, что один из ее беспилотников большой дальности заметил радиолокационную станцию П-19 вблизи Розовки на Донетчине.

Спутниковые снимки района показывают подготовленную территорию с траншеями и оборонительными валами на старом аэродроме. А изучение волонтерами изображений, датированных октябрем 2018 года, выявило два скопления камуфлированных транспортных средств, один из которых отвечал описанию П-19.

"Все указанные в этом расследовании места наблюдений были распределены вдоль центра фронта. Возможно, на периферии существуют другие места расположения радаров. Этот аналитический обзор Майкла Шелдона вышел 11 марта 2021 года на сайте американской Лаборатории цифровых криминалистических исследований, которая подчинена Атлантическому Совету США", – пояснили в InformNapalm.

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