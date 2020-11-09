На Донбассе заметили ящики от российского оружия. Фото
Подконтрольные России террористы "Л/ДНР", воюя с ВСУ на Донбассе, используют боеприпасы, которые изготавливаются только в стране-агрессоре.
Кроме того, оккупанты, не скрываясь, выставляют доказательства в сеть. Одно из таких фото заметил офицер ВСУ полковник Анатолий Штефан (Штирлиц) и поделился им на своей странице в Facebook.
"Котик в "Дырляндии". Интересно, что он сидит на ящике от ВОГ-17, изготовленных в 1997 году в городе Челябинске. Гуманитарка – она такая. "Гражданская" война как ни крути", – написал защитник.
Как сообщал OBOZREVATEL:
расследователям удалось установить личности 15 российских военнослужащих, участвовавших в захвате Крыма в 2014 году.
Речь идет о военных 382-го отдельного батальона морской пехоты Черноморского флота РФ.
Также разведка Минобороны в середине октября узнала, что Россия перебросила на фронт новейшие танки Т-72Б для усиления своих террористических группировок.
Ими она заменила Т-64, которые исчерпали ресурс эксплуатации.