На Донбассе заметили ящики от российского оружия. Фото

Подконтрольные России террористы "Л/ДНР", воюя с ВСУ на Донбассе, используют боеприпасы, которые изготавливаются только в стране-агрессоре.

Кроме того, оккупанты, не скрываясь, выставляют доказательства в сеть. Одно из таких фото заметил офицер ВСУ полковник Анатолий Штефан (Штирлиц) и поделился им на своей странице в Facebook.

"Котик в "Дырляндии". Интересно, что он сидит на ящике от ВОГ-17, изготовленных в 1997 году в городе Челябинске. Гуманитарка – она такая. "Гражданская" война как ни крути", – написал защитник.

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