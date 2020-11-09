На Донбассе заметили ящики от российского оружия. Фото

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Расследования
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Террористы на Донбассе попались на использовании оружия РФ

Подконтрольные России террористы "Л/ДНР", воюя с ВСУ на Донбассе, используют боеприпасы, которые изготавливаются только в стране-агрессоре.

Кроме того, оккупанты, не скрываясь, выставляют доказательства в сеть. Одно из таких фото заметил офицер ВСУ полковник Анатолий Штефан (Штирлиц) и поделился им на своей странице в Facebook.

Террористы на Донбассе засветили на фото ящик от российских ВОГ-17.

"Котик в "Дырляндии". Интересно, что он сидит на ящике от ВОГ-17, изготовленных в 1997 году в городе Челябинске. Гуманитарка – она такая. "Гражданская" война как ни крути", – написал защитник.

Русское оружие на Донбассе

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