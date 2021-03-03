На Донбассе зафиксировали сотни нарушений 'тишины' и запрещенную технику врага

На оккупированном Россией Донбассе только за сутки 1 марта со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 150 нарушений режима прекращения огня. Также враг разместил с нарушениями десятки танков, гаубиц, минометов и единиц другой запрещенной техники.

В прошлый понедельник противник стрелял в сторону позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) только в Донецкой области. Об этом говорится в ежедневном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ №49/2021, опубликованном накануне.

"В Донецкой области СММ зафиксировала 150 нарушений режима прекращения огня, в частности 127 взрывов неопределенного происхождения. Большинство – в районах к северу от н. п. Широкино (подконтрольный правительству, 100 км к югу от Донецка), в том числе 71 взрыв, а также в на запад от н. п. Оленевка (неподконтрольный правительству, 23 км к юго-западу от Донецка)", – отмечается в документе.

Наблюдатели добавили, что сутками ранее на Донетчине было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня, пять из которых – севернее Широкино. Тогда как в Луганской области миссия ОБСЕ не обнаружила таких нарушений 1 марта, но два зафиксировала за сутки до того.

Подчеркивается, что после заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 27 июля и до конца отчетного периода СММ зафиксировала минимум 11 068 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях .

В то же время миссия заметила на полигонах российских оккупационных войск на Донбассе еще и 174 единицы вооружения и техники, размещенных за выделенными местами хранения вооружения.

По данным воздушного наблюдения (беспилотником СММ ОБС) от 23 февраля, были выявлены:

на полигоне неподалеку н. п. Мирное (28 км юго-западнее Луганска) – 21 танк, 11 самоходных гаубиц и минометов, 10 буксируемых гаубиц/минометов.

на этом же полигоне российских оккупационных войск размещались 56 боевых бронированных машин (ББМ) , которые не подпадают под действие Минских договоренностей по отводу вооружения;

на полигоне вблизи н. п. Терновое (57 км к востоку от Донецка) – 17 танков;

на полигоне вооруженных формирований РФ возле н. п. Круглик (31 км юго-западнее Луганска) – 32 танка ;

на полигоне вблизи Миусинска (62 км юго-западнее Луганска) – 12 танков, 20 самоходных гаубиц/минометов , 7 зенитных ракетных комплексов , 25 буксируемых гаубиц/минометов, наличие еще 46 ББМ.

на полигоне неподалеку н. п. Бугаевка (63 км юго-западнее Луганска) – 12 танков, 63 ББМ.

Отметим: ранее Украина разоблачила РФ в попытке легитимизировать своих "миротворцев" на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины. Со своей стороны пропагандисты, которые работают на российских оккупантов, начали активно распространять в сети фейки о якобы обстрелах населенных пунктов Донбасса Вооруженными силами Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL: