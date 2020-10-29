На Донбассе задержали пособницу террористов. Фото

В Донецкой области пограничники задержали женщину, которая оказалась пособницей российских оккупантов.

Как сообщает пресс-служба МВД, задержанная в 2014 году активно способствовала российским вооруженным формированиям в регионе.

"Жительница Торецка во время оккупации города, выполняла задачи пророссийских наемников на одном из блокпостов", – отмечено в сообщении.

По данному факту в Торецкое отделение Национальной полиции направлено уведомление по ст. 260 Уголовного кодекса Украины "Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности". Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, контрразведка СБУ задержала при попытке пересечь линию разграничения на КПВВ на Донбассе российского наемника – 20-летнего жителя Донецка.