На Донбассе за три дня зафиксировали почти 300 взрывов

Новые многочисленные нарушения режима прекращения огня зафиксировала Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе с 23 по 25 апреля на Донбассе.

За три дня их было 391 как в Донецкой, так и Луганской областях. Об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ за прошедшие сутки.

В частности, больше всего нарушений случилось на Донетчине – 382, учитывая 297 взрывов. Большинство из них произошли вечером 23 апреля в районах на юго-востоке от Авдеевки и к западу от Донецка.

Неспокойно было и на западе от Горловки утром и вечером 24 апреля. Кроме этого, вечером 23 и 24 апреля – к северу от Широкино.

В то же время на Луганщине наблюдатели ОБСЕ зафиксировали девять нарушений режима прекращения огня, в том числе два взрыва.

Отмечается, что семь нарушений произошли в ночь с 23 на 24 и с 24 на 25 апреля в районах на востоке и на юго-востоке от Станицы Луганской.

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