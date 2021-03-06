На Донбассе за сутки зафиксировали восемь российских танков

В Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) сообщили о грубых нарушениях со стороны России.

Так, за сутки зафиксировали восемь танков оккупантов, размещенных за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения на временно оккупированных территориях Луганской области. Об этом говорится в сообщении ООС на странице Facebook.

Как стало известно, были замечены пять танков в районе полигона вблизи населенного пункта Мирное и три танка недалеко от населенного пункта Круглик.

"Наблюдатели СММ выяснили, что КПВВ у населенных пунктов Золотое и Счастье, на подконтрольной правительству Украины территории, работали в штатном режиме. Однако соответствующие блокпосты, контролируемые вооруженными формированиями РФ, были закрыты. Такое положение дел в очередной раз подтверждает фальсификацию сообщений самопровозглашенной власти о препятствовании украинской стороной свободному передвижению гражданского населения через линии разграничения", – написали в ООС.

Кроме того, согласно распоряжению командующего ООС, продолжено восстановление инфраструктуры Донбасса. В частности, осуществлен ремонт электросети вблизи населенного пункта Водяное, что позволило восстановить электроснабжение.

Также продолжались работы по строительству коллектора в районе населенного пункта Доломитное.

Как сообщал OBOZREVATEL: