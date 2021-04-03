На Донбассе за сутки ранили двух украинских воинов и мирного жителя – штаб ООС

Вооруженные формирования России в течение прошлых суток 2 апреля 21 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из которых 20 обстрелов по позициям украинских защитников и 1 – гражданской инфраструктуры города Красногоровка.

Вследствие вражеских обстрелов, двое украинских воинов получили ранения. Военнослужащим оперативно была оказана необходимая медицинская помощь. Об этом в утренней сводке относительно ситуации на фронте сообщил в Facebook штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", неподалеку населенных пунктов Золотое-4 и Новоалександровка российские оккупанты открывали огонь из минометов 82-го и 120-го калибров, а возле Светлодарска и Новотошковского и в направлении поселка Новолуганское использовали крупнокалиберные пулеметы и гранатометы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку населенных пунктов Пищевик, Красногоровка и Гнутово противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а возле поселка Опытное – с противотанкового ракетного комплекса.

Вблизи Водяного вооруженные формирования РФ использовали подствольные гранатометы. В районе населенного пункта Авдеевка оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов, а неподалеку поселка Пески – из стрелкового оружия.

Отмечается, что в районе населенного пункта Красногоровка противник совершил обстрел гражданской инфраструктуры, в результате чего один мирный житель получил осколочное ранение. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение.

"2 апреля зафиксировано проведение инженерных работ в лесопосадке вблизи населенного пункта Пески, где представители вооруженных формирований Российской Федерации обустраивали новые оборонительные сооружения, длиной около 100 метров, в направлении позиций Вооруженных Сил Украины. Это грубое игнорирование достигнутых Минских договоренностей от 22 июля 2020 года", – говорится в сообщении.

По состоянию на утро 3 апреля со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня недалекого Водяного.

Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович заявил, что Украина в ближайшее время может поднять вопрос о восстановлении Россией режима прекращения огня на уровне политических советников "нормандской четверки".