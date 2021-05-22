На Донбассе за сутки пострадали три бойца ВСУ

За прошедшие сутки, 21 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов.

В результате обстрела вооруженными формированиями России позиций украинских подразделений, два военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения и один боевое травмирования, сообщили в пресс-службе штаба ООС.

Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья защитников удовлетворительное.

Вблизи населенного пункта Екатериновка открывали огонь из артиллерийских установок 122 калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде Водяного российско-оккупационные войска два раза осуществили обстрел из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

У Новоселовки противник дважды вел огонь из минометов 82-го калибра. Вблизи Песков враг применил минометы 82-го калибра и крупнокалиберные пулеметы.

В районе поселка Луганское оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а у поселка Гнутово – еще и из стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала, что оккупанты стянули танки в Донецкую область, где запрещено размещение тяжелого вооружения.