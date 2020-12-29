На Донбассе ВСУ ответили огнем на обстрелы террористов

В течение текущих суток, 29 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил российские террористы семь раз нарушили режим тишины, украинские защитники открыли огонь в ответ.

Об этом сообщила пресс-служба штаба Операции Объединенных сил на Донбассе в Facebook. Все нарушения враг совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Вблизи населенного пункта Водяное вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции ВСУ из различных видов оружия, в том числе из минометов 120-го и 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе Талаковка террористы открыли огонь из станковых противотанковых гранатометов, а неподалеку Невельского и Авдеевки – из подствольных гранатометов.

В ответ на вражеские обстрелы украинские защитники открыли огонь.

В штабе ООС отметили, что среди наших воинов боевых потерь и ранений нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские террористы на Донбассе 28 декабря устроили массированные обстрелы позиций Вооруженных сил Украины, нарушив режим тишины 13 раз. В результате их огневой активности был ранен один защитник.