На Донбассе ВСУ атаковали снайперы и минометчики, есть погибший и раненые

На Донбассе российские террористы устроили новое обострение и ударили по Вооруженным силам Украины из минометов и снайперского оружия. В результате один наш воин погиб, еще двое получили ранения.

Как сообщила пресс-служба штаба Операции Объединенных сил на Донбассе в Facebook, в целом за прошедшие сутки, 23 февраля, враг нарушил режим тишины 20 раз. Например, возле Зайцево оккупанты открыли огонь из минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем. Вследствие вражеских обстрелов на этом направлении один военнослужащий ВСУ погиб, еще один – получил ранения.

А неподалеку Красногоровки противник атаковал защитников из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. Возле Песков враг применил крупнокалиберные пулеметы, стрелковое и снайперское оружие. В результате один наш воин получил огнестрельное ранение.

Не стихали вражеские обстрелы из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов и вблизи Шумов. А возле Причепиловки и Катериновки боевики ударили еще и из стрелкового оружия.

Также в сводке отмечается, что возле Авдеевки, Луганского, Золотого-4 и Мироновского террористические группировки несколько раз атаковали позиции ВСУ со станковых противотанковых гранатометов, под Гнутовым – из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Павлополя и Новоселовки Второй – из ручных противотанковых гранатометов.

"На обстрелы противника украинские воины давали адекватный ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Командование операции Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье погибшего воина, а раненым желает скорейшего выздоровления", – сказано в сообщении.

Что касается начала текущих суток, 24 февраля, то в этот период режим тишины не нарушался вдоль всей линии фронта. Контроль над ситуацией сохранился за украинскими воинами.

По данным на Telegram-канале офицера ВСУ Анатолия Штефана, потери российско-оккупационных войск 23 февраля составили пять человек. Безвозвратные – один (11 ОМСП 1 АК, небоевой, подрыв на гранате), санитарные – четверо (один из состава 1 ОМСБр 1 АК, два – из состава 3 ОМСБр 1 АК и один из состава 4 ОМСБр 2 АК небоевые, обстоятельства уточняются).

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 февраля на Донбассе российские оккупанты 11 раз нарушили перемирие. В результате обстрела один воин ВСУ погиб и еще двое получили ранения. Террористы били из минометов, гранатометов, стрелкового оружия и прочего.