На Донбассе вражеский снайпер убил воина ВСУ
В зоне боевых действий на Донбассе снайпер Вооруженных сил России смертельно ранил воина Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Трехсторонней контактной группы. Наш защитник умер в больнице.
Согласно сообщению, трагедия произошла вблизи Торецка. После смерти украинского военного украинская сторона Совместного центра по контролю и координации прекращения огня направила специальную ноту в СММ ОБСЕ.
"Наша делегация выражает искренние соболезнования родным и близким военного, погибшего за Украину", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее журналист Александр Махов обнародовал фото простреленной каски раненого 31 января бойца. По его словам, состояние защитника было крайне тяжелым.
Кроме того, в побратима этого воина также попал снайпер. Он целился в сердце, но немного промахнулся. Вероятно, работала пара террористов – они одновременно выстрелили по украинским армейцам, когда те передвигались между огневых точек.
Как сообщал OBOZREVATEL:
21 января снайпер террористов "ДНР" убил на Донбассе морского пехотинца ВСУ Александра Отрепьева. Погибший защитник имел звание старшего матроса.
А 25 января вражеский снайпер на Донбассе прострелил легкое 22-летнему солдату 93 бригады.
30 января стало известно о смерти украинского воина Романа Дзюбенко, который получил снайперское ранение в Станично-Луганском районе на Донбассе.