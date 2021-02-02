На Донбассе вражеский снайпер убил воина ВСУ

В зоне боевых действий на Донбассе снайпер Вооруженных сил России смертельно ранил воина Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Трехсторонней контактной группы. Наш защитник умер в больнице.

Согласно сообщению, трагедия произошла вблизи Торецка. После смерти украинского военного украинская сторона Совместного центра по контролю и координации прекращения огня направила специальную ноту в СММ ОБСЕ.

"Наша делегация выражает искренние соболезнования родным и близким военного, погибшего за Украину", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее журналист Александр Махов обнародовал фото простреленной каски раненого 31 января бойца. По его словам, состояние защитника было крайне тяжелым.

Кроме того, в побратима этого воина также попал снайпер. Он целился в сердце, но немного промахнулся. Вероятно, работала пара террористов – они одновременно выстрелили по украинским армейцам, когда те передвигались между огневых точек.

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 января снайпер террористов "ДНР" убил на Донбассе морского пехотинца ВСУ Александра Отрепьева. Погибший защитник имел звание старшего матроса.