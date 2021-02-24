На Донбассе вражеский снайпер ранил второго за сутки воина ВСУ

Во вторник, 23 февраля, в районе населенного пункта Пески в результате обстрела со стороны вооруженных формирований России ранение получил еще один украинский военнослужащий.

Об этом сообщается на странице оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook. Уточняется, что огонь открыл вражеский снайпер (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

"Вооруженные формирования РФ очередной раз нарушили режим прекращения огня и совершили обстрел позиций украинских защитников. В результате вражеского снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранение", – сказано в сообщении.

Раненого бойца оперативно доставили в медицинское учреждение и предоставили всю необходимую помощь. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

Украинская сторона сообщила ОБСЕ о нарушении режима прекращения огня.

Напомним, что 23 февраля на Донбассе погиб украинский военнослужащий – сержант Дмитрий Сардак. Еще один воин получил осколочные ранения. Обстрел велся по позициям ВСУ в районе Зайцево.

Как сообщал , под Авдеевкой 22 февраля погиб военнослужащий ​​72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Сергей Петраускас.