На Донбассе враг ударил по позициям ВСУ из минометов и понес потери
Российско-оккупационные войска на Донбассе за сутки 10 мая семь раз нарушили установленный режим прекращения огня – обстреляли позиции украинских войск из запрещенных минометов, также ударили из гранатометов различных систем.
Боевых потерь среди военнослужащих ВСУ нет, сообщил штаб Операции Объединенных сил в Facebook. Известно, что наемники "Л/ДНР" потеряли одного человека.
Так, 10 мая вооруженные формирования РФ открывали огонь в сторону украинских позиций:
неподалеку Троицкого – из минометов 120-го калибра;
возле поселка Опытное – из минометов калибра 82 мм;
вблизи Старогнатовки – из стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов;
в пригороде Авдеевки, Южного и Водяного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ. Отмечается, что по состоянию на 07:00 вторника, 11 мая, нарушений режима "тишины" не зафиксировано.
Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил.
Офицер ВСУ Сергей Нещадим в Twitter сообщил, что в рядах оккупантов за прошедшие сутки были потери: санитарные ("300") – 1 человек из 100 ОМСБр 1 АК, не боевой, неосторожное обращение с оружием.
Как сообщал OBOZREVATEL:
представители ОРДЛО еще в апреле передали Украине списки на обмен удерживаемыми лицами. Количество людей в них пока уточняется.
В Украине 10 мая попрощались еще с двумя погибшими на Донбассе воинами ВСУ. В частности, в Кривом Роге Днепропетровской области провели в последний путь бойца 93-й отдельной механизированной бригады Дмитрия Товчигречку, а на Полтавщине – 53-й отдельной ОМБр Юрия Опрышко.