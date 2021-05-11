На Донбассе враг ударил по позициям ВСУ из минометов и понес потери

Российско-оккупационные войска на Донбассе за сутки 10 мая семь раз нарушили установленный режим прекращения огня – обстреляли позиции украинских войск из запрещенных минометов, также ударили из гранатометов различных систем.

Боевых потерь среди военнослужащих ВСУ нет, сообщил штаб Операции Объединенных сил в Facebook. Известно, что наемники "Л/ДНР" потеряли одного человека.

Так, 10 мая вооруженные формирования РФ открывали огонь в сторону украинских позиций:

неподалеку Троицкого – из минометов 120-го калибра;

возле поселка Опытное – из минометов калибра 82 мм;

вблизи Старогнатовки – из стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов;

в пригороде Авдеевки, Южного и Водяного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ. Отмечается, что по состоянию на 07:00 вторника, 11 мая, нарушений режима "тишины" не зафиксировано.

Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил.

Офицер ВСУ Сергей Нещадим в Twitter сообщил, что в рядах оккупантов за прошедшие сутки были потери: санитарные ("300") – 1 человек из 100 ОМСБр 1 АК, не боевой, неосторожное обращение с оружием.

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