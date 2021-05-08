На Донбассе враг ударил по позициям ВСУ из минометов и гранатометов

За прошедшие сутки, 7 мая, на Донбассе российско-оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции Вооруженных сил Украины. Боевых потерь среди украинских защитников нет.

Об этом сказано в сообщении штаба ООС в Facebook. Так, враг трижды открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Песков.

У Шумов вражеские войска стреляли по ВСУ из артиллерийских установок 122 калибра, минометов 120 калибра, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, а неподалеку от Новгородского – из минометов 120 калибра.

Российские наемники вели огонь из крупнокалиберных пулеметов в направлении Верхнеторецкого и Невельского, а возле Авдеевки – еще и из ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Новотошковского раздавались выстрелы из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, у Водяного – из подствольных гранатометов. Кроме того, в районе Пивденного оккупанты провели дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

По состоянию на 7:00 субботы, 8 мая, враг успел уже дважды нарушить режим тишины. Вблизи Пивденного противник стрелял из артиллерийских установок 122 калибра и минометов 120-го калибра, а неподалеку от Авдеевки открыл огонь по нашим позициям из стрелкового оружия.

"Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", – добавили в штабе ООС.

Как сообщил в Telegram офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), потери российско-оккупационных войск 7 мая составили восемь человек. Из них пять – безвозвратные, а три – санитарные. Двое погибших подорвались на взрывном устройстве, а еще трое не соблюдали меры безопасности при обращении со взрывчатыми веществами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кременчуге Полтавской области 10 мая попрощаются с воином Вооруженных сил Украины Юрием Опрышко, который умер в госпитале в результате пулевого ранения в голову, которое получил в зоне проведения операции Объединенных сил.