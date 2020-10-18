На Донбассе враг обстрелял ВСУ и применил безпилотники – штаб ООС

За минувшие сутки, 17 октября, на Донбассе российские оккупационные войска пять проводили обстрел позиций ВСУ на Донбассе. Также были зафиксированы пролеты вражеских безпилотников.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба ООС. Отмечается, что враг вел огонь вблизи населенных пунктов Водяное, Авдеевка и Шумы. Противник обстреливал украинские позиции из гранатометов. ВСУ огонь в ответ не открывали.

"На Приазовье задокументировано еще два нарушения достигнутых договоренностей. Так, в районах населенных пунктов Пищевик и Широкино зафиксировано пролеты двух враждебных беспилотников типа "Квадрокоптер", с пересечениями линии разграничения. БПЛА противника были подавлены нашими средствами радиоэлектронной борьбы, что сделало невозможным их дальнейшее применение", – отмечено в сообщении.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 18 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 октября вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.