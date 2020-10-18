На Донбассе враг обстрелял ВСУ и применил безпилотники – штаб ООС

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Расследования
1,9 т.

  • Враг вел огонь вблизи населенных пунктов Водяное, Авдеевка и Шумы

  • В районах населенных пунктов Пищевик и Широкино зафиксировано пролеты беспилотников

На Донбассе враг обстрелял ВСУ и применил безпилотники – штаб ООС

За минувшие сутки, 17 октября, на Донбассе российские оккупационные войска пять проводили обстрел позиций ВСУ на Донбассе. Также были зафиксированы пролеты вражеских безпилотников.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба ООС. Отмечается, что враг вел огонь вблизи населенных пунктов Водяное, Авдеевка и Шумы. Противник обстреливал украинские позиции из гранатометов. ВСУ огонь в ответ не открывали.

"На Приазовье задокументировано еще два нарушения достигнутых договоренностей. Так, в районах населенных пунктов Пищевик и Широкино зафиксировано пролеты двух враждебных беспилотников типа "Квадрокоптер", с пересечениями линии разграничения. БПЛА противника были подавлены нашими средствами радиоэлектронной борьбы, что сделало невозможным их дальнейшее применение", – отмечено в сообщении.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 18 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

На Донбассе враг обстрелял ВСУ и применил безпилотники – штаб ООС
На Донбассе враг обстрелял ВСУ и применил безпилотники – штаб ООС

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 октября вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Украина