На Донбассе впервые заметили радиолокационную станцию РФ: фото желто-синей маскировки

На оккупированном Донбассе впервые засекли российскую радиолокационную станцию (РЛС) 51У6 "Каста-2Е1", предназначенную для обнаружения воздушных объектов, включая беспилотники, летающие на малых высотах.

Информация об этом появилась в отчете СММ ОБСЕ за 17 февраля. Фотографию станции, расположенной в 30 км от линии столкновения, опубликовала организация "InformNapalm".

"Учитывая, что украинская авиация не используется в зоне проведения ООС, то станцию развернули именно для охоты за БПЛА", – сказано в сообщении.

Снимок сделан при помощи беспилотника миссии ОБСЕ. Увидев его, военные, которые обслуживают РЛС, попытались замаскировать ее полотном сине-желтого цвета.

Станция была обнаружена 15 февраля на полигоне возле поселка Бугаевка в Луганской области в 34 км от областного центра. Ранее на этом же месте в 2018 году оккупационные войска хранили бочки с топливом и военную технику.

Как сообщал OBOZREVATEL, СММ ОБСЕ на Донбассе зафиксировала неотведенную технику боевиков "Л/ДНР" на временно оккупированных территориях, в частности, 21 установку залпового огня "Град".