На Донбассе впервые зафиксировали новые броневики РФ "Есаул"
На оккупированной территории Донецкой области впервые зафиксировали новые российские бронированные автомобилеи УАЗ "Есаул".
Военную технику страны-агрессора увидела Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Об этом 29 апреля заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене на заседании Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, передает "Укринформ".
Отмечается, что "Есаулы" производиться исключительно на территории РФ. На украинском Донбассе 14 апреля было зафиксировано 15 таких броневиков.
Это произошло вблизи оккупированного села Александровское, в 21 км от линии соприкосновения.
"Российская Федерация продолжает поставлять своим незаконным вооруженным формированием на Донбассе современное российское вооружение, вырабатываемое только в России"– заявил постпред.
По словам украинского посла, вместо того, чтобы продолжать разжигать насилие на востоке Украины, российская сторона должна сосредоточить свои усилия на выполнении своей части обязательств в сфере безопасности в Минских договоренностях.
Он также напомнил, что на прошлой неделе в результате нарушения перемирия со стороны вооруженных формирований РФ погиб один украинский военнослужащий, еще двое получили ранения.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация у границы между Украиной и Россией остается напряженной, а они "не хотят возобновления боевых действий" на Донбассе.
Советник делегации Украины в ТКГ Алексей Арестович предупредил, что Россия снова начнет сосредоточивать свои войска у наших границ к концу июля, готовясь к учениям "Запад-2021".
Глава МИД Дмитрий Кулеба считает: чтобы остановить войну в Украине, придется говорить непосредственно с президентом РФ Владимиром Путиным, на что готов пойти президент Владимир Зеленский.