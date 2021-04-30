На Донбассе впервые зафиксировали новые броневики РФ "Есаул"

На оккупированной территории Донецкой области впервые зафиксировали новые российские бронированные автомобилеи УАЗ "Есаул".

Военную технику страны-агрессора увидела Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Об этом 29 апреля заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене на заседании Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, передает "Укринформ".

Отмечается, что "Есаулы" производиться исключительно на территории РФ. На украинском Донбассе 14 апреля было зафиксировано 15 таких броневиков.

Это произошло вблизи оккупированного села Александровское, в 21 км от линии соприкосновения.

"Российская Федерация продолжает поставлять своим незаконным вооруженным формированием на Донбассе современное российское вооружение, вырабатываемое только в России"– заявил постпред.

По словам украинского посла, вместо того, чтобы продолжать разжигать насилие на востоке Украины, российская сторона должна сосредоточить свои усилия на выполнении своей части обязательств в сфере безопасности в Минских договоренностях.

Он также напомнил, что на прошлой неделе в результате нарушения перемирия со стороны вооруженных формирований РФ погиб один украинский военнослужащий, еще двое получили ранения.

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