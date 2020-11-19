На Донбассе впервые зафиксировали новейший военный комплекс РФ с беспилотниками. Фото

На оккупированных территориях Луганской области впервые зафиксирован новейший российский комплекс "Наводчик-2" с беспилотниками.

Его заметили в 12 км от линии фронта, сообщается на сайте Inform Napalm (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В состав комплекса входят семь БПЛА типа "Гранат" разных модификаций с радиусом действия 10, 15, 25 и 100 км. Он предназначен, чтобы обеспечивать дивизионы артиллерии и РСЗО координатами целей.

"Первые текстовые материалы о фиксации наземной станции управления комплекса "Наводчик-2" появились в отчете СММ ОБСЕ №272/2020 от 14 ноября 2020 года. Там говорилось, что по уточненным данным миссии, образец техники, который указали в отчете СММ ОБСЕ №268/2020 от 10 ноября как "комплекс радиоэлектронной борьбы СБ-341В "Леер-3", при более детальном анализе был идентифицирован как пункт управления БПЛА "Наводчик-2"", – сказано в сообщении.

Международные расследователи получили фото, благодаря которым удалось подтвердить, что речь идет именно о комплексе "Наводчик-2", и он используется на Донбассе. Возле станции также замечены ящики для хранения беспилотников.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 марта ОБСЕ обнаружила новейшие российские комплексы радиоэлектронной борьбы СБ-636 "Свет-kу", РБ-341V "Леер-3" и Р-934Б "Синица", расположенные на южной окраине Луганска, 13 км от линии боевого соприкосновения.