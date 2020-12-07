На Донбассе впервые за долгое время не зафиксировали обстрелов – штаб ООС
В воскресенье, 6 декабря, впервые за долгое время российские террористы на Донбассе не прибегали к обстрелам позиций Вооруженных сил Украины и сохраняли режим тишины.
Об этом сообщила пресс-служба штаба Операции Объединенных сил на Донбассе в Facebook. В сводке также отмечается, что 7 декабря спокойная обстановка аналогично сохранилась на востоке (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Что же касается украинских воинов, то они продолжают соблюдать договоренности о перемирии, впрочем готовы мгновенно реагировать на малейшие изменения оперативной обстановки.
"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильной и полностью контролируемой. Украинские защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению", – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 декабря российские оккупанты шесть раз сорвали режим перемирия на Донбассе. Они применили автоматические станковые, ручные противотанковые и подствольные гранатометы, противотанковые ракетные комплексы и даже снайперское оружие.
Напомним, утром 4 декабря вражеский снайпер на востоке ранил украинского воина. Защитника в стабильном состоянии доставили в госпиталь.