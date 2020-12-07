На Донбассе впервые за долгое время не зафиксировали обстрелов – штаб ООС

В воскресенье, 6 декабря, впервые за долгое время российские террористы на Донбассе не прибегали к обстрелам позиций Вооруженных сил Украины и сохраняли режим тишины.

Об этом сообщила пресс-служба штаба Операции Объединенных сил на Донбассе в Facebook. В сводке также отмечается, что 7 декабря спокойная обстановка аналогично сохранилась на востоке (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Что же касается украинских воинов, то они продолжают соблюдать договоренности о перемирии, впрочем готовы мгновенно реагировать на малейшие изменения оперативной обстановки.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильной и полностью контролируемой. Украинские защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению", – говорится в сообщении.

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