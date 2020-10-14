Начали пулеметными очередями, закончили минами, – защитник Украины о провокациях террористов

Наемники России возобновили обстрелы на Донбассе, применив под Горловкой минометы.

Огонь они открыли в темную пору суток, сообщается в сюжете ТСН. Украинские воины не поддались на провокации террористов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В 11:20 были замечены в тепловизор два человека, после чего начались пулеметные очереди. Закончили минами – штук 10 полетело", – рассказал военный ВСУ Алексей Шепинский.

Боевики ударили по соседям этого украинского подразделения, и мины просто перелетали окопы воинов. При этом противник продолжает копать, ездить на автомобилях и запускать беспилотники-разведчики к окопам ВСУ.

Как рассказали журналисты, Шепинскому 43 года, у него семеро детей. С 2017 года мужчина воюет на фронте в составе 24-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил.

По стопам отца в армию пошла и старшая дочь Алексея. Мужчина отметил, что дети не хотели, чтобы он ехал на войну.

"Жена не справляется сама дома. Но я поставил перед фактом, что это нужно. Это мой долг, а также всех ребят, которые здесь", – сказал Алексей.

Еще один военный, Олеляд – украинский азербайджанец. Как рассказал воин, он хорошо помнит войну 1990 года, из-за которой оставил Родину. Ему 51 год, воюет он уже 5 лет и не собирается возвращаться домой без победы.

"Россия считается агрессором везде, и не только в Украине, но и в Азербайджане, Молдове. У нее везде техника и приложена рука везде", – подчеркнул Олеляд.

По его мнению, Украина может поучиться кое-чему у Азербайджана, например, отвоевывать свои территории самим: "Иначе что мы оставим после себя своим внукам? Ничего, голое поле с дырами".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевском военном госпитале 11 октября умер 26-летний военный из Хмельницкой области Александр Фарина, которого ранили в апреле в зоне боевых действий на Донбассе.