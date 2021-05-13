На Донбассе воин ВСУ погиб от пули вражеского снайпера

В зоне ООС на Донбассе в четверг, 13 мая, погиб украинский защитник. В воина Вооруженных сил Украины выстрелил снайпер незаконных вооруженных формирований России.

Об этом в Facebook вечером четверга заявила пресс-служба Оперативно-тактической группировки "Восток". "Вследствие враждебного снайперского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью", – сказано в сообщении.

Трагедия произошла в полосе ответственности ОТГ "Восток", но где именно, не уточняется.

На месте происшествия работали представители воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ.

"Действия российских оккупантов раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться имеющихся договоренностей", – подчеркнули военные.

Добавим, в сводке ООС (по состоянию на 17:00 13 мая) сообщалось о 7 нарушениях режима прекращения огня. Тогда информации о боевых потерях среди личного состава Объединенных сил не было.

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