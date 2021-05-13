На Донбассе воин ВСУ погиб от пули вражеского снайпера
В зоне ООС на Донбассе в четверг, 13 мая, погиб украинский защитник. В воина Вооруженных сил Украины выстрелил снайпер незаконных вооруженных формирований России.
Об этом в Facebook вечером четверга заявила пресс-служба Оперативно-тактической группировки "Восток". "Вследствие враждебного снайперского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью", – сказано в сообщении.
Трагедия произошла в полосе ответственности ОТГ "Восток", но где именно, не уточняется.
На месте происшествия работали представители воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ.
"Действия российских оккупантов раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться имеющихся договоренностей", – подчеркнули военные.
Добавим, в сводке ООС (по состоянию на 17:00 13 мая) сообщалось о 7 нарушениях режима прекращения огня. Тогда информации о боевых потерях среди личного состава Объединенных сил не было.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
В апреле 2021 года в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе российско-оккупационные войска убили 14 воинов Вооруженных сил Украины. Подробнее обо всех погибших читайте в нашем материале.
За время обновленного режима прекращения огня на Донбассе (с 27 июля 2020 года по 6 мая) в результате обстрелов со стороны российских оккупационных сил погибли 34 украинских воина, еще более 100 были ранены.
В сети вспомнили 19-летнего бойца 95-й десантно-штурмовой бригады Александра Микитюка, который погиб на передовой в первый день ООС.