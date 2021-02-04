На Донбассе во время вражеского обстрела ранен украинский защитник

На Донбассе во время вражеского обстрела российско-оккупационными войсками позиций ВСУогнестрельное ранение получил украинский защитник.

Об этом сообщила пресс-служба оперативно-тактической группировки "Північ" на своей странице в Facebook. Инцидент произошел в четверг, 4 февраля, неподалеку от населенного пункта Южное Донецкой области.

Военные уточнили, что обстрел наших позиций российско-оккупационные войска осуществляли из минометов калибра 82-мм и стрелкового оружия.

"Раненого воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка", – говорится в сообщении.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Ранее стало известно, что только за одни сутки, 2 февраля, войска РФ восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Они привлекли снайперов и беспилотник, а также усилили обстрелы.

В результате выстрела снайпера боец Вооруженных сил Украины получил тяжелое ранение.

Как сообщал OBOZREVATEL, Командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины опровергло информацию о смерти в военном госпитале раненого украинского защитника Влада Дегтяра.

Воин перенес оперативное вмешательство и получает всю необходимую медицинскую помощь. Его состояние стабильно тяжелое и соответствует сроку послеоперационного периода и тяжести ранения, уточнили медики.