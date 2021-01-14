На Донбассе во время обстрела ранение получил боец ВСУ

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Расследования
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Террористы ранили украинского военного на Донбассе

Во время обстрела со стороны вооруженных формирований России 14 января ранение получил военнослужащий ВСУ.

Враг открыл огонь около 18:00 в районе населенного пункта Гнутово. Об этом сообщается в Telegram-канале украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Пострадавшему предоставили необходимую медицинскую помощь, он в стабильном состоянии.

Обстрел произошел в районе Гнутово.

Украинская сторона направила ноту Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Украинская сторона в СЦКК с использованием координационного механизма ввела "режим тишины" и направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL,12 января на Донбассе оккупанты 11 раз обстреляли украинские позиции, в результате чего ранение получил один военнослужащий.

До этого вражеский снайпер застрелил еще одного украинского воина.

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