На Донбассе во время обстрела ранение получил боец ВСУ

Во время обстрела со стороны вооруженных формирований России 14 января ранение получил военнослужащий ВСУ.

Враг открыл огонь около 18:00 в районе населенного пункта Гнутово. Об этом сообщается в Telegram-канале украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Пострадавшему предоставили необходимую медицинскую помощь, он в стабильном состоянии.

Украинская сторона направила ноту Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Украинская сторона в СЦКК с использованием координационного механизма ввела "режим тишины" и направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL,12 января на Донбассе оккупанты 11 раз обстреляли украинские позиции, в результате чего ранение получил один военнослужащий.

До этого вражеский снайпер застрелил еще одного украинского воина.