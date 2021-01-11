ВСУ понесли первую боевую потерю в 2021 году: во время обстрела погиб боец

Вооруженные формирования России на Донбассе 11 января открыли огонь по позициям ВСУ, в результате чего погиб один боец.

Обстрел был совершен в районе населенного пункта Пески в Донецкой области около 15:30, сообщается в Telegram-канале украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. В ОБСЕ в связи с нарушением режима прекращения огня направлена нота.

"Сегодня, 11 января, около 15:30 в районе населенного пункта Пески в результате обстрела со стороны противника погиб военнослужащий ВСУ", – сказано в сообщении.

Украинская сторона в СЦКК (Совместный центр контроля и координации) задействовала координационный механизм. Был введен "режим тишины" и выдвинуто требование прекратить огонь.

"Подготовлена и направлена нота в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ", – добавили представители в ТКГ.

Отметим, что это первый известный случай в 2021 году, когда от обстрела террористов погиб украинский военнослужащий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее один из военнослужащих ВСУ показал пулю вражеского снайпера, которая попала в него на Донбассе во время действия режима прекращения огня.