На Донбассе в результате обстрела пострадали девять воинов ВСУ

На Донбассе в пятницу, 26 февраля, вследствие обстрела семь военнослужащих ВСУ получили осколочные ранения, еще двое военных – боевое травмирование.

Это произошло на Приазовье возле населенного пункта Водяное, сообщила пресс-служба Операции Объединенных сил на странице в Facebook.

Уточняется, что в этом районе оккупанты вели огонь из 120 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Воинов Вооруженных сил Украины оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказывали необходимую медицинскую помощь.

"На месте происшествия работали должностные лица бригады и группа оперативного реагирования военной службы правопорядка", – говорится в сообщении.

Всего за сутки (по состоянию на 17:00) вооруженные формирования Российской Федерации десять раз нарушили режим прекращения огня, в том числе – и с запрещенного вооружения.

Кроме того, неподалеку Невельского в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил осколочные ранения военнослужащий из состава Объединенных сил. Его госпитализировали.

Обстрелы противник также проводил в районе таких н.п.:

Пески – из 120 мм и 82 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Луганское – трижды открывал прицельный огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского оружия;

Марьинка – из стрелкового оружия;

Каменка – из автоматического станкового гранатомета.

"На обстрелы вооруженными формированиями РФ украинские защитники давали адекватный ответ", – подчеркнула пресс-служба.

Напомним, днем ранее, 25 февраля, российские оккупационные войска 10 раз нарушили перемирие, обстреляв украинские позиции в зоне ООС на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника бывшему главарю "народной милиции "ЛНР" Сергею Кузовлеву и генерал-лейтенанта Дмитрию Касперовичу, который также принимал участие в оккупации востока Украины.