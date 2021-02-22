На Донбассе в блиндаже сгорели бойцы ВСУ: один воин умер в больнице, тела двух нашли на месте пожара. Фото

В понедельник, 22 февраля, возле донецкого аэропорта в блиндаже были обнаружены тела двух украинских военнослужащих 58-й отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского.

Пожар случился в субботу, 20 февраля, около 4 часов утра, сообщили на странице бригады в Facebook. По факту гибели воинов Вооруженных сил Украины (ВСУ) военная служба правопорядка начала проверку, сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований.

"Идентификация тел будет проведена после ДНК экспертизы", – сказано в сообщении.

Вместе с ними в тот день был третий воин, получивший ожоги 90% тела. Он успел выбежать из блиндажа и был госпитализирован в ожоговый центр, где скончался от полученных травм.

Предварительно известно, что одному из погибших было 22 года. Им может быть житель города Кременчуг Полтавской области Николай Лебедь. Об этом сообщили в Facebook-группе "АТО-Майдан-Кременчук".

"И снова Кременчугу придется прощаться со своим бойцом. Сегодня на Маравейнике под ДАПом раскопали сгоревший блиндаж в котором нашли обгоревшие тела двух наших воинов. К сожалению, среди них и 22-летний кременчужанин Николай Лебедь", – написал автор сообщения Леонид Харченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 февраля в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе в результате обстрела был убит один украинский военный. Еще один военнослужащий получил ранения.

Стало известно, что погибшему было 43 года – Сергей Петраускас был военнослужащим 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных. Петраускас (позывной "Ящур") был участником обороны Луганского аэропорта, а на Донбассе воевал вместе с братом – по очереди.