На Донбассе усилили обстрелы: еще один воин ВСУ ранен

За минувшие сутки украинские военнослужащие понесли потери на Донбассе.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, было зафиксировано 5 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

"В пригороде населенного пункта Майорск БПЛА противника, пересекая линию разграничения, совершил сброс гранат на позиции наших подразделений, в результате чего один военнослужащий получил ранения, несовместимые с жизнью", – говорится в сообщении.

Кроме того, в результате вражеских обстрелов за сутки три военнослужащие ВСУ получили ранения. Воинам оказали необходимую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.

В частности, российско-оккупационные войска обстреливали позиции украинских защитников из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра, а у поселков Зайцево и Екатериновка – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи поселка Первомайское оккупанты РФ открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

На обстрелы противника бойцы открывала ответный огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомлено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

По состоянию на 7 часов утра 14 апреля со стороны вражеских войск было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Так, недалеко от населенного пункта Светлодарск наемники открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе Майорска враг совершил дистанционное минирование с автоматических станковых гранатометов минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди украинских защитников с начала суток нет.

В свою очередь, офицер ВСУ Сергей Нещадим сообщил в Twitter о потерях противника за прошедшие сутки: одна не боевая смерть, в результате осложнения после операции.

По уточненным данным, 12 апреля еще один наемник совершил самоубийство.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 13 апреля один воин погиб, еще двое получили ранения.

Погибший – воин Вооруженных сил Украины из Черновцов Алексей Мамчий. Его брат также отдал жизнь за Украину в 2016 году.