На Донбассе умерли двое террористов "Л/ДНР": один скончался в СИЗО. Фото

Во временно оккупированных регионах Донбасса скончались два террориста "ДНР" и "ЛНР" – Эдуард Писарев и Владимир Агеев (позывной "Кроха").

Обе смерти – не боевые. Писарев умер в подконтрольном боевикам Донецке в СИЗО № 5 от туберкулезного менингита. Об этом 31 декабря в Twitter сообщил блогер с ником IgorGirkin.

Известно, что террорист родился 16.03.1978 в городе Угледар, "служил" в батальоне "Восток". В базе "Миротворца" Писарев не числился.

Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан ("Штирлиц") на своем Telegram-канале рассказал о смерти другого боевика. По его данным, Агеев – россиянин из Челябинска. Он умер 29 декабря.

На сайте "Миротворец" сказано, что Агеев был членом незаконных вооруженных формирований в бригаде "Призрак" ("ЛНР") в 2015 году.

Напомним, ранее стало известно о смерти в "ДНР" террориста Андрея Потемка из оккупированной Горловки Донецкой области.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 января в районе ООС зафиксировали минимум шесть нарушений режима прекращения огня со стороны российских наемников, потерь среди украинских военных не было.