На Донбассе умер молодой воин ВСУ с Винниччины
В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе 29 декабря умер 22-летний военнослужащий Вадим Владимирович Ефременюк.
Он был родом из Винницы. Причины трагического случая, а также дата и место захоронения бойца уточняются, информирует сайт Винницкой областной государственной администрации.
Отмечается, что молодой защитник Украины не был женат, у него остались родители, два брата и сестра.
"Низко склоняем головы перед их подвигом!" – подчеркнули в ОГА.
Местный информресурс "0432" опубликовал фото погибшего бойца, взятое со страницы в Facebook Вадима Ефременюка.
В Винницкой ОГА подчеркнули, что в целом за время проведения Антитеррористической операции и Операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации на Донбассе погиб уже 161 житель Винницкой области. Кроме этого, от ран и болезней умерли еще 75 участников боевых действий с Винниччины, двое считаются пропавшими без вести.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее в Генштабе Вооруженных сил Украины назвали количество погибших на Донбассе украинских военнослужащих в 2020 году.
В частности, за Украину отдали жизни еще 65 воинов. Об их именах и обстоятельствах гибели – читайте по ссылке.