На Донбассе умер молодой воин ВСУ с Винниччины

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе 29 декабря умер 22-летний военнослужащий Вадим Владимирович Ефременюк.

Он был родом из Винницы. Причины трагического случая, а также дата и место захоронения бойца уточняются, информирует сайт Винницкой областной государственной администрации.

Отмечается, что молодой защитник Украины не был женат, у него остались родители, два брата и сестра.

"Низко склоняем головы перед их подвигом!" – подчеркнули в ОГА.

Местный информресурс "0432" опубликовал фото погибшего бойца, взятое со страницы в Facebook Вадима Ефременюка.

В Винницкой ОГА подчеркнули, что в целом за время проведения Антитеррористической операции и Операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации на Донбассе погиб уже 161 житель Винницкой области. Кроме этого, от ран и болезней умерли еще 75 участников боевых действий с Винниччины, двое считаются пропавшими без вести.

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