На Донбассе умер главарь террористов, ставший "депутатом ДНР"

На временно оккупированном Донбассе умер бывший "замкомандира армии ДНР", который впоследствии стал "депутатом народного совета ДНР" Дмитрий Перепелкин.

Об этом написал на своем Telegram-канале офицер Вооруженных сил Украины, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц)."200 бригада. 12 ноября – Дмитрий Перепелкин. Небоевой. Обстоятельства требуют уточнения", – отметил защитник.

Примечательно, что Перепелкин значился в базе военных преступников на сайте "Миротворец". В его досье указано, что 51-летний оккупант был родом из Донецка.

В "послужном списке" наемника, среди прочего, указаны такие должности, как "заместитель председателя комитета НС по безопасности и обороне", а также сотрудник "Сообщества Новороссия" боевика Павла Губарева.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце октября в африканской республике Ангола погиб генерал-майор Вооруженных сил Российской Федерации Василий Кравцов, который принимал участие в оккупации Донбасса и Крыма.