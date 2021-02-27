На Донбассе украинский военный подорвался на мине

В субботу, 27 февраля, около Луганского, Донецкой области подорвался воин Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр оперативно-тактической группировки "Север". Отмечается, что подрыв произошел на противопехотной осколочной мини натяжного действия (ПОМ-2).

После ранения военному оказали медпомощь и доставили в больницу. На месте происшествия работала руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Все обстоятельства выясняются.

Напомним, что в районе Операции Объединенных сил на Донбассе за прошедшие сутки, 26 февраля, вооруженные формирования РФ 14 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе – с запрещенного оружия. В целом в зоне ООС в течение пятницы пострадали 11 воинов ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе вследствие обстрела семь военнослужащих ВСУ получили осколочные ранения, еще двое военных – боевое травмирование.