На Донбассе вражеским огнем убит военный ВСУ, второй – ранен. Фото погибшего Героя

В районе проведения операции Операции Объединенных сил на Донбассе во вторник, 23 февраля, погиб украинский военнослужащий – сержант Дмитрий Сардак. Еще один воин получил осколочные ранения.

Сардак служил в 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка, сообщается на Facebook-странице ОМБр. По данным пресс-службы ООС, защитник получил ранения вследствие прицельного обстрела российско-оккупационными войсками позиций ВСУ из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Трагедия произошла около населенного пункта Зайцево. Там же был ранен сослуживец военного.

В 59-й ОМБр отметили, что Сардак погиб во время выполнения боевого задания. "Герои не умирают, они навсегда в наших сердцах!" – написали военные.

"Для боевых побратимов Дмитрий навсегда останется надежным другом, чрезвычайно жизнерадостным и позитивным человеком", – добавили в пресс-службе.

Уточняется, что похороны пройдут в Одессе, где жил погибший Герой. У сержанта ВСУ осталась жена.

Всего в течение суток (по состоянию на 17:00 23 февраля) на Донбассе было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня.

Кроме Зайцево, обстрелы велись противником вблизи:

Красногоровки – из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов;

Песков – из крупнокалиберных пулеметов;

Луганского и Авдеевки – из станковых противотанковых гранатометов;

Гнутово – из автоматических станковых гранатометов;

Шумел – прицельный огонь из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

В ООС подчеркнули, что на обстрелы противника украинские воины открывали огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.

"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами", – подытожили в ООС.

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