На Донбассе вражеским огнем убит военный ВСУ, второй – ранен. Фото погибшего Героя
В районе проведения операции Операции Объединенных сил на Донбассе во вторник, 23 февраля, погиб украинский военнослужащий – сержант Дмитрий Сардак. Еще один воин получил осколочные ранения.
Сардак служил в 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка, сообщается на Facebook-странице ОМБр. По данным пресс-службы ООС, защитник получил ранения вследствие прицельного обстрела российско-оккупационными войсками позиций ВСУ из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.
Трагедия произошла около населенного пункта Зайцево. Там же был ранен сослуживец военного.
В 59-й ОМБр отметили, что Сардак погиб во время выполнения боевого задания. "Герои не умирают, они навсегда в наших сердцах!" – написали военные.
"Для боевых побратимов Дмитрий навсегда останется надежным другом, чрезвычайно жизнерадостным и позитивным человеком", – добавили в пресс-службе.
Уточняется, что похороны пройдут в Одессе, где жил погибший Герой. У сержанта ВСУ осталась жена.
Всего в течение суток (по состоянию на 17:00 23 февраля) на Донбассе было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня.
Кроме Зайцево, обстрелы велись противником вблизи:
Красногоровки – из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов;
Песков – из крупнокалиберных пулеметов;
Луганского и Авдеевки – из станковых противотанковых гранатометов;
Гнутово – из автоматических станковых гранатометов;
Шумел – прицельный огонь из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
В ООС подчеркнули, что на обстрелы противника украинские воины открывали огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.
"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами", – подытожили в ООС.
Как сообщал OBOZREVATEL:
На Донбассе 22 февраля погиб военнослужащий 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Сергей Петраускас. 43-летний мужчина был уроженцем Черниговщины.
При жизни украинец дал интервью, в котором рассказал о своей службе и войне на Донбассе. Петраускас (позывной "Ящур") был участником обороны Луганского аэропорта, а на Донбассе воевал вместе с братом – поочередно.
22 февраля возле донецкого аэропорта в блиндаже были обнаружены тела двух украинских военнослужащих 58-й отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского. Воины погибли в результате пожара.