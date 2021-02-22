На Донбассе убили украинского военного, еще один ранен

В понедельник, 22 февраля, в зоне Операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в результате обстрела был убит один украинский военный. Еще один военнослужащий получил ранение.

Трагедия произошла вблизи шахты Бутовка. Об этом на пресс-конференции сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"В 72-й бригаде, к сожалению, после двух выстрелов из противотанкового гранатомета противником на наблюдательном посту у нас был тяжело ранен и во время оказания медицинской помощи погиб один военнослужащий, и второй ранен", – сказал Хомчак.

Имена погибшего и раненого воинов на данный момент неизвестны.

Как сообщили в официальном Telegram-канале украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе, инцидент произошел около 14:00 в районе Авдеевки.

"Украинской стороной СЦКК направлена соответствующая нота в СММ ОБСЕ. Наша делегация выражает искренние соболезнования родным и близким военного, погибшего за Украину", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в районе Светлодарска 21 февраля вооруженные формирования России открыли прицельный снайперский огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе.