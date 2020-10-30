На Донбассе убили двух украинских воинов, еще трое – ранены

За минувшие сутки, 29 октября, российские оккупационные войска пять раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Под обстрелами врага были ранены двое военных ВСУ. В пятницу, 30 октября, под вражеским огнем погибли двое украинских военных.

При этом источник OBOZREVATEL в правоохранительных органах сообщил, что под обстрелами получили ранения трое военнослужащих ВСУ.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, раненным украинским защитникам была оказана медицинская помощь, они оперативно доставлены в лечебные учреждения.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи населенных пунктов Новомихайловка и Старогнатовка противник применил гранатометы различных систем. В районе Водяного враг дважды открывал огонь из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета. Вследствие прицельного обстрела позиций украинских защитников из стрелкового оружия один военнослужащий ОС получил огнестрельное пулевое ранение", – говорится в сообщении.

Кроме того, в районе ответственности ОТГ "Север" вблизи населенного пункта Золотое-4 противник задействовал беспилотный летательный аппарат для сброса выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате чего был ранен украинский воин.

С начала текущих суток, 30 октября, вооруженные формирования РФ два раза нарушили режим прекращения огня.

"В полночь противник, применяя гранатометы различных систем и стрелковое оружие, дважды открывал прицельный огонь по позициям наших защитников неподалеку Водяного. К сожалению, вследствие вражеского огня два украинских военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью", – указано в сообщении.

В ответ на обстрел врага силы ОС вели ответный огонь. О нарушениях перемирия было сообщено представителям ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские террористы на Донбассе, вопреки договоренностям о перемирии четыре раза обстреляли позиции ВСУ и ранили украинского защитника.