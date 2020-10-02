На Донбассе террористы три раза открывали огонь по ВСУ

Борис Бондарь Расследования 18:55, 2.10.2020 Обновлено: 19:15, 2.10.2020

На Донбассе с начала суток 2 октября формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ВСУ из гранатометов и стрелкового оружия.

Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС в Facebook. Вблизи Авдеевки противник применил гранатометы различных систем.

Кроме того, после обеда противник открывал огонь из стрелкового оружия неподалеку Водяного.

Боевых потерь и ранений в результате вражеских обстрелов нет.

Также в сообщении отметили, что уже третьи сутки военнослужащие ВСУ совместно с пожарными ГСЧС ликвидируют пожары на Луганщине.

Кроме того, в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировано более пять гектаров территории и передано на уничтожение 42 взрывоопасных предмета.

Для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры.

Сейчас восстановительные работы продолжаются на восьми объектах.

На Донбассе террористы трижды нарушили режим тишины.
Facebook ООС

Как сообщал OBOZREVATEL, российские террористы на протяжении суток, 1 октября, на Донбассе в который раз нарушили перемирие и обстреляли позиции ООС из гранатометов различных систем. Провокации врага не привели к потерям и раненым в рядах защитников Украины.

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