На Донбассе террористы три раза открывали огонь по ВСУ
На Донбассе с начала суток 2 октября формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ВСУ из гранатометов и стрелкового оружия.
Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС в Facebook. Вблизи Авдеевки противник применил гранатометы различных систем.
Кроме того, после обеда противник открывал огонь из стрелкового оружия неподалеку Водяного.
Боевых потерь и ранений в результате вражеских обстрелов нет.
Также в сообщении отметили, что уже третьи сутки военнослужащие ВСУ совместно с пожарными ГСЧС ликвидируют пожары на Луганщине.
Кроме того, в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировано более пять гектаров территории и передано на уничтожение 42 взрывоопасных предмета.
Для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры.
Сейчас восстановительные работы продолжаются на восьми объектах.
Как сообщал OBOZREVATEL, российские террористы на протяжении суток, 1 октября, на Донбассе в который раз нарушили перемирие и обстреляли позиции ООС из гранатометов различных систем. Провокации врага не привели к потерям и раненым в рядах защитников Украины.