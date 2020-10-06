На Донбассе террористы разместили минометы возле линии разграничения

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Расследования
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На Донбассе заметили минометы террористов возле линии разграничения

На Донбассе российские оккупационные войска грубо нарушили Минские договоренности, разместив минометы в 2 км от линии соприкосновения.

Кадры аэрофотосъемки разместил в Twitter журналист и волонтер проекта InformNapalm Роман Бурко. Снимки содержатся в закрытой части отчета СММ ОБСЕ.

На них видно, что два миномета 2Б14 "Поднос" калибром 82 мм находятся в 2 км от линии соприкосновения, вблизи населенного пункта Веселогоривка Луганской области.

Согласно дополнению к комплексу мер по выполнению Минских протоколов от 12 февраля 2015 года, такие типы вооружения должны быть отведены на расстояние более 15 км от линии соприкосновения.

В сообщении указаны координаты расположения упомянутых минометов – 48.461591, 38.425495.

Нарушение зафиксировали наблюдатели ОБСЕ.
Два миномета недалеко от линии разграничения.
В сообщении указаны координаты расположения минометов.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупационные войска на Донбассе продолжают наращивать боеспособность соединений и частей своих первого (Донецк) и второго (Луганск) армейских корпусов, приводя войска в полную боевую готовность.

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