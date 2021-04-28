На Донбассе террористы пытались распылить хлор в месте дислокации военных ВСУ. Фото

На территории Луганской области разоблачена террористическая группа, которая планировала распылить хлор в месте дислокации военных Вооруженных сил Украины.

Как сообщается на сайте Офиса генерального прокурора, участники группы готовили совершение преступления на одном из объектов инженерной инфраструктуры, где временно дислоцируется подразделение ВСУ.

"В частности, они планировали распыление отравляющего вещества – хлора – в помещениях, где находятся военнослужащие, с целью причинения вреда их жизни и здоровью", – говорится в сообщении.

По результатам проведенных следственных действий преступление удалось предотвратить. У двух участников группы изъяли средства и орудия для передачи их сотруднику "министерства госбезопасности ЛНР" информации по оборонной сфере.

По данным следствия, информацию о расположении оборонных объектов, позициях ВСУ и передислокации военной техники они получали, в том числе, от украинского военнослужащего.

Сейчас организатор группы задержан, решается вопрос об уведомлении о подозрении всем участникам группы и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины разоблачила преступную группировку, которая занималась легализацией и незаконным переводом средств, в частности через покупку криптовалюты. У фигурантов изъяли более 800 килограммов серебра, также подозревается, что они могли поддерживать террористические "Л/ДНР".