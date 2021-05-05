На Донбассе противник подорвал управляемую ракету у мирного города. Фото последствий

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Расследования
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4,9 т.
ООС

Вблизи населенного пункта Попасная Луганской области в результате выстрела противотанковой управляемой ракетой незаконных вооруженных формирований РФ произошел локальный пожар.

Боеприпас разорвался вблизи гражданского сектора, сообщается на Facebook-странице Операции Объединенных сил. Из-за возгорания существовала угроза разрушения объектов инфраструктуры.

Огонь был локализован военнослужащими одной из механизированных бригад Вооруженных сил Украины.

Взрыв управляемой ракеты

В ООС подчеркнули, что действия российских оккупантов в которой раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и подвергает опасности гражданское население

О нарушении вооруженных формирований Российской Федерации было сообщено представителей ОБСЕ.

Воронка в земле
След от взрыва
Огонь удалось потушить
Осколки
Фрагмент боеприпаса
Скриншот

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