На Донбассе противник подорвал управляемую ракету у мирного города. Фото последствий

Вблизи населенного пункта Попасная Луганской области в результате выстрела противотанковой управляемой ракетой незаконных вооруженных формирований РФ произошел локальный пожар.

Боеприпас разорвался вблизи гражданского сектора, сообщается на Facebook-странице Операции Объединенных сил. Из-за возгорания существовала угроза разрушения объектов инфраструктуры.

Огонь был локализован военнослужащими одной из механизированных бригад Вооруженных сил Украины.

В ООС подчеркнули, что действия российских оккупантов в которой раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и подвергает опасности гражданское население

О нарушении вооруженных формирований Российской Федерации было сообщено представителей ОБСЕ.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

российские террористы "ДНР" в 23:30 4 мая устроили обстрел города Красногоровка на Донетчине. В результате под вражеский огонь попала местная больница, автомобиль скорой помощи и несколько домов гражданских жителей.