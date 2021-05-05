На Донбассе противник подорвал управляемую ракету у мирного города. Фото последствий
Вблизи населенного пункта Попасная Луганской области в результате выстрела противотанковой управляемой ракетой незаконных вооруженных формирований РФ произошел локальный пожар.
Боеприпас разорвался вблизи гражданского сектора, сообщается на Facebook-странице Операции Объединенных сил. Из-за возгорания существовала угроза разрушения объектов инфраструктуры.
Огонь был локализован военнослужащими одной из механизированных бригад Вооруженных сил Украины.
В ООС подчеркнули, что действия российских оккупантов в которой раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и подвергает опасности гражданское население
О нарушении вооруженных формирований Российской Федерации было сообщено представителей ОБСЕ.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
российские террористы "ДНР" в 23:30 4 мая устроили обстрел города Красногоровка на Донетчине. В результате под вражеский огонь попала местная больница, автомобиль скорой помощи и несколько домов гражданских жителей.
3 мая оккупанты обстреляли из пулемета автомобиль наблюдательной группы украинской стороны СЦКК.
Во время обстрела Торецка 22 апреля боевики попали снарядом во двор, где живет семья с тремя детьми, двое из которых – несовершеннолетние.